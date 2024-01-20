"Самая мощная DDoS атака": ночью в работе monobank произошел сбой

Фото: Monobank/ Facebook

В ночь с 19 на 20 января в приложении онлайн-банка monobank произошел сбой. Приложение работало нестабильно и выдавало ошибку во время входа или во время совершения операции.

По словам соучредителя monobank Олега Гороховского в Telegram, хакеры совершили на банк самую мощную кибератаку.

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"Самая мощная DDoS атака. Ситуация под контролем", – написал Гороховский в 23:57.

В 00:25 Гороховский заявил о второй волне атаки. На приложение было направлено 50 миллионов запросов.

Через 20 минут monobank отразил атаку.

После атаки на Киевстар в декабре в компании не подтвердили информацию СБУ о многомесячном доступе хакеров к личным данным абонентов и их утечке.

Российские хакеры имели доступ в Киевстар по меньшей мере с мая 2023 года, заявил Reuters начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. Он назвал кибератаку на оператора "большим сообщением не только Украине, но и всему западному миру".

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