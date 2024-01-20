"Найпотужніша DDoS атака": вночі в роботі monobank стався збій

Фото: Monobank/ Facebook

У ніч з 19 на 20 січня в застосунку онлайн-банку monobank стався збій. Застосунок працював нестабільно та видавав помилку під час входу або під час здійснення операції.

За словами співзасновника monobank Олега Гороховського в Telegram, хакери здійснили на банк найпотужнішу кібератаку.

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"Найпотужніша DDoS атака. Ситуація під контролем", – написав Гороховський о 23:57.

О 00:25 Гороховський заявив про другу хвилі атаки. На застосунок було спрямовано 50 мільйонів запитів.

Через 20 хвилин monobank відбив атаку.