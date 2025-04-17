Santander стал крупнейшим банком континентальной Европы

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Испанский Banco Santander обогнал швейцарский UBS и стал самым крупным банком континентальной Европы. Об этом пишет Bloomberg.

Акции испанского кредитора в 2025 году резко выросли в цене, вследствие которого его рыночная капитализация сейчас составляет 91 млрд евро.

Между тем, акции UBS упали, поскольку банк столкнулся с возможностью резкого повышения требований к капиталу в Швейцарии, что сократило его оценку до 86 млрд евро.

Британский HSBC остается крупнейшим банком Европы с рыночной стоимостью 139 млрд фунтов стерлингов (161,85 млрд евро).

В феврале Santander объявил о рекордной прибыли и планах выкупить 10 млрд евро своих акций в ближайшие годы.

Глава Santander Ана Ботин в интервью Bloomberg TV в начале марта заявила, что фокус роста банка будет сосредоточен на Америке.