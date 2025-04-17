Santander став найбільшим банком континентальної Європи

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Іспанський Banco Santander обігнав швейцарський UBS і став найбільшим банком континентальної Європи. Про це пише Bloomberg.

Акції іспанського кредитора у 2025 році різко зросли в ціні, внаслідок чого його ринкова капіталізація зараз становить 91 млрд євро.

Тим часом акції UBS впали, оскільки банк зіткнувся з можливістю різкого підвищення вимог до капіталу у Швейцарії, що скоротило його оцінку до 86 млрд євро.

Британський HSBC залишається найбільшим банком Європи з ринковою вартістю 139 млрд фунтів стерлінгів (161,85 млрд євро).

У лютому Santander оголосив про рекордний прибуток і про плани викупити 10 млрд євро своїх акцій у найближчі роки.

Голова Santander Ана Ботін в інтерв'ю Bloomberg TV на початку березня заявила, що фокус зростання банку буде зосереджено на Америці.