Santander став найбільшим банком континентальної Європи
Іспанський Banco Santander обігнав швейцарський UBS і став найбільшим банком континентальної Європи. Про це пише Bloomberg.
Акції іспанського кредитора у 2025 році різко зросли в ціні, внаслідок чого його ринкова капіталізація зараз становить 91 млрд євро.
Тим часом акції UBS впали, оскільки банк зіткнувся з можливістю різкого підвищення вимог до капіталу у Швейцарії, що скоротило його оцінку до 86 млрд євро.
Британський HSBC залишається найбільшим банком Європи з ринковою вартістю 139 млрд фунтів стерлінгів (161,85 млрд євро).
У лютому Santander оголосив про рекордний прибуток і про плани викупити 10 млрд євро своїх акцій у найближчі роки.
Голова Santander Ана Ботін в інтерв'ю Bloomberg TV на початку березня заявила, що фокус зростання банку буде зосереджено на Америці.
- На початку року Banco Santander став першим банком у Європейському Союзі за майже десятиліття, чия вартість перевищила 100 млрд євро. Французький BNP Paribas та італійський Intesa Sanpaolo не набагато відстали.