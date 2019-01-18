Сайт Ощадбанка не работает второй день

Сайт Ощадбанка, который перестал работать 17 января, все еще недоступен.

Как сообщили LIGA.net в пресс-службе банка, клиенты все равно могут воспользоваться интернет-банкингом Ощад 24/7. "Для минимизации неудобств на стартовой странице сайта доступен переход на Ощад 24/7", - говорится в сообщении.

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Другие сервисы - мобильное приложение Ощад 24/7, банкоматы, POS-терминалы, отделения, контакт-центр - также работают в обычном режиме.

"В течение 24 часов мы планируем завершить необходимые меры, восстановить доступ к сайту и его функционал", - отметили в банке.

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Ранее сообщалось, что приложение Ощадбанка будет работать с картами разных банков.