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Украинцы продали валюты на $1,2 млрд больше, чем купили в первом полугодии

09.07.2021, 13:23
Украинцы продали валюты на $1,2 млрд больше, чем купили в первом полугодии - Фото
Фото:depositphotos.com

Чистая покупка банками иностранной валюты у физлиц составила $1,2 млрд за первое полугодие 2021 года. Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин на своей Facebook странице.   

В июне объем продажи валюты населения банкам превысил сумму покупки на $329 млн.

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"В сегменте операций физических лиц с иностранной валютой продолжает наблюдаться устойчивое преобладание предложения иностранной валюты над спросом", – констатировал Данилишин. 

Он добавил, что расчеты Государственной статистической службы подтверждают тенденцию по сокращению сбережений населения. 

По итогам первого квартала темпы расходов населения (+15%) превышали темпы их доходов (+11,2%). 

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Роман Брыль
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сбережения совет нбу продажа валюты
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