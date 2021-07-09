Украинцы продали валюты на $1,2 млрд больше, чем купили в первом полугодии
Чистая покупка банками иностранной валюты у физлиц составила $1,2 млрд за первое полугодие 2021 года. Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин на своей Facebook странице.
В июне объем продажи валюты населения банкам превысил сумму покупки на $329 млн.
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"В сегменте операций физических лиц с иностранной валютой продолжает наблюдаться устойчивое преобладание предложения иностранной валюты над спросом", – констатировал Данилишин.
Он добавил, что расчеты Государственной статистической службы подтверждают тенденцию по сокращению сбережений населения.
По итогам первого квартала темпы расходов населения (+15%) превышали темпы их доходов (+11,2%).
- В марте население продало $1,71 млрд наличной валюты. Рост продажи наличной валюты в марте составил 32% по сравнению с февралем.
- 27 апреля глава совета НБУ Богдан Данилишин сообщил, что чистая продажа иностранной валюты со стороны физлиц в апреле достигла $422 млн. Это максимальный показатель за последние четыре года.
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