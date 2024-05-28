СБУ сообщила о подозрении главе российского банка: вводит "рублевую зону" в оккупации

ЦМРБанк пытается сделать все наличные и электронные расчеты на временно неподконтрольных Украине территориях в российских рублях

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СБУ сообщила о подозрении главе российского ЦМРБанка Руслану Арефьеву, который по указанию Кремля и центробанка России вводит так называемую "рублевую зону" на временно захваченных регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Арефьев при поддержке местных гауляйтеров открыл более 200 отделений российского банка в Крыму, Донецке и Луганске. После захвата левобережной части Херсонской области и части Запорожской области Арефьев организовал там создание еще 27 филиалов оккупационного банка.

В большинстве случаев открытие филиалов происходило на базе захваченных отделений украинских банков.

"Агрессор пытается сделать все наличные и электронные расчеты на временно неподконтрольных Украине территориях в российских рублях", — говорится в сообщении СБУ.

Также оккупационные структуры ЦМРБанка принимают участие в финансировании подразделений российских войск, воюющих против Сил обороны. Это выплаты "зарплат" оккупантам и покрытия затрат на их "расквартирование".

На отделения ЦМРБанка максимально заведены все банковские расчеты местных оккупационных администраций России.

Продолжаются комплексные меры по привлечению Арефьева к ответственности.