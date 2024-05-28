СБУ повідомила про підозру голові російського банку: впроваджує "рублеву зону" в окупації

ЦМРБанк намагається зробити всі готівкові й електронні розрахунки на тимчасово непідконтрольних Україні територіях у російських рублях

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СБУ повідомила про підозру голові російського ЦМРБанку Руслану Ареф'єву, який за вказівкою Кремля та центробанку Росії впроваджує так звану "рублеву зону" у тимчасово захоплених регіонах України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Ареф'єв за підтримки місцевих гауляйтерів відкрив понад 200 відділень російського банку у Криму, Донецьку й Луганську. Після захоплення лівобережної Херсонщини та частини Запорізької області Ареф'єв організував там створення ще 27 філій окупаційного банку.

Найчастіше відкриття філій відбувалося на базі захоплених відділень українських банків.

"Агресор намагається зробити всі готівкові й електронні розрахунки на тимчасово непідконтрольних Україні територіях у російських рублях", – йдеться у повідомленні СБУ.

Також окупаційні структури ЦМРБанку беруть участь у фінансуванні підрозділів російських військ, що воюють проти Сил оборони. Це виплати "зарплат" окупантам і покриття витрат на їхнє "розквартирування".

На відділення ЦМРБанку максимально заведені всі банківські розрахунки місцевих окупаційних адміністрацій Росії.

Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення Ареф'єва до відповідальності.