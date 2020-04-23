Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Счета Януковича. Кипрский офшор пытается отсудить у Ощадбанка 700 млн грн

Счета Януковича. Кипрский офшор пытается отсудить у Ощадбанка 700 млн грн
23.04.2020, 16:24

Суд открыл производство по иску Opalcore к Ощадбанку на 700 млн грн. Компания фигурировала в деле о спецконфискации денег Януковича

Хозсуд Киева открыл 21 апреля производство по иску кипрской компании Opalcore Ltd к Ощадбанку о взыскании 689,5 млн грн. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает Finbalance.

Свой иск компания обосновывает якобы ненадлежащим исполнением банком условий договора об открытии счета в ценных бумагах в 2013 году и договора банковского счета для иностранного инвестора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Фирмой Opalcore Ltd владеет американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин. Компания фигурировала в деле об отмывании денег беглого олигарха Сергея Курченко и вице-премьера при Викторе Януковиче Сергея Арбузова.

  • В марте 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о конфискации $1,5 млрд окружения Януковича. Эти средства хранились в виде денег и ценных бумаг на счетах Ощадбанка (около $1,3 млрд), Укрэксимбанка и Укргазбанка. Спустя месяц, в апреле, Ощадбанк перечислил арестованные деньги в Госказначейство конфискованных средств. Среди компаний, с чьих счетов были списаны деньги по этому делу была и Opalcore (около $20 млн).
  • В мае 2019 года в Украину вернули $3 млн по делу о спецконфискации.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Марина Кучук
Напишите нам
деньги януковича спецконфискация сэм кислин счета януковича Opalcore
Комментарии
Последние новости
 