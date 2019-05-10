В Украину вернулись более $3 млн Януковича

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции взыскала в пользу государства Украина из кипрских компаний Erosaria Ltd и Aldoza Investments Limited, связанных с беглым президентом Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами 55 млн грн и $1 млн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

"Возврат средств в пользу государства Украина состоялось при исполнении приговора суда о применении спецконфискации с принудительным изъятием в собственность государства денежных средств компаний Erosaria Ltd и Aldoza Investments Limited, которые содержались на счетах в АБ Укргазбанк", - сообщила заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко.

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Она также уточнила, что 7 мая по данным делам на депозитный счет Государственной исполнительной службы Украины поступили деньги по обоим производствами в сумме 55,34 млн грн и $1,01 млн.

Ранее сообщалось, что Янукович подал иск против бывшего госадвоката Ивана Ангелина.

Напомним, что в апреле Шевченковский райсуд Киева отказал в снятии ареста с ряда счетов Всеукраинского банка развития (ВБР), который принадлежал сыну экс-президента Виктора Януковича Александру.