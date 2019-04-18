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18.04.2019, 13:43

ГПУ смогла остановить снятие ареста с ряда счетов банка Януковича

ГПУ смогла остановить снятие ареста с ряда счетов банка Януковича

Накануне Шевченковский суд столицы отменил арест счетов ВБР

Шевченковский райсуд Киева отказал в снятии ареста с ряда счетов Всеукраинского банка развития (ВБР), который принадлежал сыну экс-президента Виктора Януковича Александру. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Твиттере.

По ее словам, решение принял судья Е.Мартынов.

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Напомним, вчера, 18 апреля, следственный судья этого же суда О.Голуб постановил снять аресты со счетов ВБР. В этом банке, по словам Сарган, арестованы 1,2 млрд грн.

Деньги в ВБР Януковича были арестованы после Евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский районный суд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объясняя это "отсутствием оснований для его продолжения".

По данным СМИ, в течение ноября 2018 года Печерский суд Киева отменил аресты, по меньшей мере, с 26 счетов, которые правоохранители связывали с окружением беглого экс-президента Виктора Януковича. В ГПУ сомневались, что размороженные счета связаны с его окружением.

Изначально на счетах Януковича в ВБР находились 2,6 млрд грн, но после снятия ареста со счетов компаний, 2 млрд грн были переведены в другие банки, а остальные средства существуют только на бумаге.

Также сообщалось, что почти 2 млрд грн из ВБР были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко (Международный инвестиционный банк).

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Теги: деньги януковича, ВБР, банк Януковича
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