Суд снял арест со счетов банка Януковича

Шевченковский районный суд Киева отменил арест счетов Всеукраинского банка развития (ВБР), который принадлежал сыну экс-президента Виктора Януковича Александру. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Твиттер.

"Постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева Голуб отменен арест счетов в Всеукраинский банк развития. Прокуроры готовят срочные ходатайства", - сообщила Сарган.

Реклама

Она напомнила, что на счетах ВБР было арестовано 1,2 млрд грн.

17.04.19 ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду Києва О.Голуб СКАСОВАНО АРЕШТИ рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку". Прокурори готують термінові клопотання.

Завтра о 9.30 чи повторить суддя Є.Мартинов свою колегу?

Нагадаю,на рахунках ВБР заарештовано 1,2 млрд грн — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 17 квітня 2019 р.

Деньги в ВБР Януковича были арестованы после Евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский районный суд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объясняя это "отсутствием оснований для его продолжения".

По данным СМИ, в течение ноября 2018 года Печерский суд Киева отменил аресты, по меньшей мере, с 26 счетов, которые правоохранители связывали с окружением беглого экс-президента Виктора Януковича. В ГПУ сомневались, что размороженные счета связаны с его окружением.

Изначально на счетах Януковича в ВБР находились 2,6 млрд грн, но после снятия ареста со счетов компаний, 2 млрд грн были переведены в другие банки, а остальные средства существуют только на бумаге.

Также сообщалось, что почти 2 млрд грн из ВБР были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко (Международный инвестиционный банк).