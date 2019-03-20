Схематоз: Как вывели 600 млн грн из банка Национальный кредит

К введению временной администрации в банк Национальный кредит балансовая стоимость его активов сократилась на 600 млн грн. О том, как выводили деньги из финучреждения, рассказали в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

"Если на 1 января 2015 года балансовая стоимость активов ПАО Банк Национальный кредит составляла более 2,5 млрд грн, то на момент введения временной администрации (8 июня 2015 года) эта сумма в результате применения различных схем уменьшилась до 1,9 млрд грн. Оценочная же стоимость всех активов Нацкредита оказалась еще ниже - только 178 млн грн, или 9% от суммы, указанной "на бумаге", - рассказала директор департамента управления активами Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) Ольга Белая.

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По ее словам, фактически за месяц до признания банка неплатежеспособным, его руководство начало тотальной вывод активов.

Как отмечают в ФГВФЛ использовались несколько схем:

1. Наибольший ущерб нанес вывода средств с корреспондентского счета Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Лихтенштейн) в пользу новосозданных работниками самого Нацкредита иностранных компаний. В результате чего банку Национальный кредит был нанесен ущерб на общую сумму более $25 млн (около 600 млн грн по курсу НБУ на момент списания), которые были фактически похищены у его вкладчиков, подчеркивают в ФГВФЛ. При этом, по документам банк якобы владел высоколиквидными активами.

2. В конце апреля 2015 года Нацкредит продал один из своих наиболее ликвидных активов - сеть платежных терминалов. Кроме нарушения процедуры продажи, в частности, проведения оценки актива после принятия решения о его продаже, в два раза была занижена его стоимость, отмечают в ФГВФЛ. Как было установлено, этот актив стоил почти 45 млн грн, а банк продал его за 20 млн грн.

В ходе расследования, проведенного Фондом гарантирования вкладов, выяснилось, что покупатель - компания Сантал - не имел собственных денег на приобретение сети терминалов. Накануне заключения сделки на счет Сантала необходимы средства поступили со счета компании одного из акционеров Нацкредита. При этом все счета были открыты в ПАО Банк Национальный кредит, то есть фактически при реализации этой схемы банк не получил "живых" денег, но при этом лишился части своих активов.

В ФГВФЛ напоминают, что Нацбанк 5 июня 2015 года признал Нацкредит неплатежеспособным, Фонд гарантирования вкладов ввел в банк временную администрацию. Ликвидацию начали 31 августа 2015 года.

Напомним, ранее были опубликованы самые распространенные схемы вывода и хищения денег из банков их руководителями и собственниками.