Схематоз. Как за год опустошить банк

Фактически за год до введения временной администрации в результате противоправной деятельности акционеров ПАО Банк Петрокоммерц-Украина активы банка сократились почти вдвое - с 1,3 млрд грн до 700 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Как отметила директор департамента расследования противоправных деяний ФГВФЛ Екатерина Мисник, оценочная стоимость активов оказалась еще ниже - 230 млн грн. Таким образом, банку нанесен ущерб на общую сумму около 1 млрд грн.

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В ФГВФЛ напомнили, что к 2015 году Петрокоммерц-Украина принадлежал российскому банку Петрокоммерц, а основным направлением его деятельности было обслуживание корпоративных клиентов, кредиты которых имели ликвидное обеспечение - недвижимость, производственные мощности и т.д. В марте 2015 года российский банк продал все акции Петрокоммерц-Украина 11 физическим лицам, среди которых Иван Шехавцов (в 2011-2015 гг. - вице-президент ПАО Альфа-Банк) и Алексей Куприй (был членом правления ПАО Альфа-Банк), которые фактически контролировали деятельность банка и заявляли намерение о выводе банка из кризиса и увеличении уставного фонда.

Как отмечают в Фонде гарантирования вкладов, с этого времени качество активов банка снижается, что напрямую связано с неправомерными действиями акционеров. Как выяснилось впоследствии в процессе ликвидации банка, одним из основных участников схем вывода активов стали ООО ФК Централ Капитал и ОАО ЮСБ Банк, заявляют в ФГВФЛ.

В частности, по одной из схем банки заключили соглашение, по которому Петрокоммерц-Украина приобретал права требования по пяти кредитам в ЮСБ Банк, обеспеченными мусорными ценными бумагами двух фиктивных компаний. С корреспондентского счета Петрокоммерц-Украина в ЮСБ Банк были списаны необходимые для расчета 206,36 млн грн, которые были предварительно перечислены финансовой компанией Централ Капитал в счет оплаты за приобретенные у Петрокоммерц-Украина кредиты, обеспеченные высоколиквидным имуществом. В результате банк Петрокоммерц-Украина остался с неработающими кредитами, обеспеченными мусорными ценными бумагами, и без денег.

Большая часть активов выводилась с применением схемы "схлопывание" кредита и депозита (это схема, при которой за счет ранее привлеченного депозита погашается кредит "на бумаге"). Руководство Петрокоммерц-Украина провело такую ​​сделку даже без фактического наличия денег на депозитном счете. Ко времени выхода из акционеров банка Петрокоммерц-Украина российский банк Петрокоммерц оставил депозитный счет в украинском учреждении на сумму $6 млн. Через несколько месяцев право требования на этот счет российский банк продал кипрской компании за $1500.

Кипрская компания пыталась получить наличные с депозита, однако ей это не удалось, поскольку в то время на фоне снижения качества активов украинский банк уже не мог выполнять обязательства перед вкладчиками. Однако уже через две недели право требования на этот депозит было перепродано ООО Ди Ви Ди Маркет (сейчас находится в состоянии прекращения деятельности) за $1500.

В дальнейшем уже на бумаге происходит погашение этим депозитом задолженности перед банком Петрокоммерц-Украина по кредиту производителя молочных продуктов Геркулес на сумму более 130 млн грн. То есть фактически за $1500 Ди Ви Ди Маркет получило контрольный пакет акций Геркулеса.

Всего в правоохранительные органы направлено восемь заявлений о совершении уголовных преступлений должностными лицами банка Петрокоммерц-Украина. Но только в декабре 2018 года и только по одному уголовному делу председателю правления банка сообщили о подозрении в совершении преступления. Имущество подозреваемого арестовано, но общая стоимость имущества не возмещает нанесенного ущерба. Банк в рамках уголовного производства подал гражданский иск о возмещении убытков.

Досудебное расследование продолжается. В течение почти трех лет, пока продолжается ликвидация банка вернуть выведенные активы не удалось. В то же время, на 1 марта 2019 года Фонд выплатил вкладчикам банка 13,4 млн грн в пределах гарантированной суммы возмещения.

3 марта 2016 года Нацбанк ввел особый режим контроля за деятельностью ОАО Банк Петрокоммерц-Украина. Учитывая масштаб выявленных махинаций, уже 7 марта банк был признан проблемным, а 17 марта введена временная администрация. Процедуру ликвидации начали 22 апреля 2016 года.

Ранее сообщалось, что ФГВФЛ продлил ликвидацию банка Петрокоммерц-Украина на один год с 22 апреля 2019 года до 21 апреля 2020 года включительно.