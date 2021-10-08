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"Схемы" опубликовали расследование об Укрэксимбанке: видео

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 11:06
Сергей Брюховецкий - тесть народного депутата от партии ОПЗЖ Федора Христенко (коллаж: Радио Свобода)

Государственный Укрэксимбанк выдал $60 млн кредита фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность на оккупированной части Донецкой области (ОРДЛО), на которой действует при поддержке России группировка "ДНР", и платит налоги оккупационной власти. Более того, в качестве гарантии возврата этих денег, под залог банк взял объект, ценность и надежность которого сомнительные – ведь за него годами шла борьба в нескольких юрисдикциях. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

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В распоряжение "Схем" попал кредитный договор, заключенный между банком и заемщиком. Две компании берут кредит на $60 млн. Сейчас владельцем обоих является Сергей Брюховецкий. Он выступает поручителем по договору.

Сергей Брюховецкий – владелец бизнеса на оккупированной территории в родной Горловке. Речь идет о компании "Спец-Реммаш". Эта компания, зарегистрированная в Горловке, есть в украинском реестре юридических лиц. Но 11 декабря 2014 года оккупационная власть в Горловке зарегистрировала компанию "Спец-Реммаш" уже по так называемым местным "законам".

Эти данные "Схемы" получили и проверили от двух независимых друг от друга информированных источников – в "финансовых органах" на оккупированных территориях.

Совладельцем этой компании там значится Сергей Григорьевич Брюховецкий.

Как и в оккупации Россией части территории Донецкой и Луганской областей, она ремонтирует оборудование для местных шахт.

Читайте также: Мецгер, Схемы, off the record. Что произошло за закрытыми дверями Укрэксимбанка

Фирма Брюховецкого "Спец-Реммаш" только за 2020 год заработала более 5 млн руб. Что в то время – около 2 млн грн.

Например, за 7 месяцев 2021 компания уплатила в казну оккупационной администрации по меньшей мере 3,5 млн руб.(1,4 млн грн).

"Почему государственный Укрэксимбанк во главе с Евгением Мецгером выдал многомиллионный долларовый кредит бизнесмену, который ведет бизнес и платит налоги на оккупированной территории? Проводились ли все необходимые проверки? Если да, действительно ли в банке не смогли установить эти данные? А если установили – почему это не остановило кредитный комитет банка? Именно эти вопросы журналисты "Схем" и пытались поставить Евгению Мецгеру во время того же интервью", – отмечается в материале.

Читайте также: Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: как это было. Вся цепочка событий

  • 4 октября на журналистов программы "Схемы" напали в Укрэксимбанке во время записи интервью с председателем правления Мецгером, прямо в его кабинете. Это вызвало резонанс в обществе. Позже Мецгер написал заявление и сложил полномочия из-за скандала с нападением на съемочную группу "Схем".

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Юрий Тарасовский
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Укрэксимбанк схемы Евгений Мецгер
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