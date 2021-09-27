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Шмыгаль поручил переделать программу доступных кредитов

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 09:28
Шмыгаль поручил переделать программу доступных кредитов - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству финансов совместно с руководителями областей проработать механизмы совершенствования инвестиционной составляющей программы "Доступные кредиты 5-7-9%", сообщает пресс-служба правительства.

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"Наша задача – чтобы программой доступных кредитов активнее пользовались предприниматели, которые создают рабочие месте и стимулируют развитие экономики", – отметил Шмыгаль на совещании с представителями банковского сектора.

Также глава правительства отметил эффективность президентской программы удешевления стоимости ипотечных кредитов "Доступная ипотека 7%".

"На сегодня ипотечные кредиты выдают уже 17 банков. Подписано 847 кредитных договоров на общую сумму более 722 млн грн. Программа работает, и мы должны развивать ее дальше – не только в городах-миллионниках, но и в небольших городах", – подчеркнул премьер.

  • С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и по состоянию на средину сентября уполномоченные банки выдали около 24 000 кредитов на более чем 61,4 млрд грн. Из них 21 млрд выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 32,9 млрд грн – в качестве антикризисных кредитов.
  • Украина планирует выпустить государственные облигации на 20 млрд грн. Деньги планируют направить на развитие ипотечной программы "Доступная ипотека 7%".

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Юрий Тарасовский
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Денис Шмыгаль доступные кредиты Доступные кредиты 5-7-9
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