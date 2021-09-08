Украина выпустит "ипотечные" облигации на 20 млрд грн – Шмыгаль

Украина планирует выпустить государственные облигации на 20 млрд грн. Деньги направят на развитие ипотечной программы "Доступная ипотека 7%", сообщил на заседании Кабинета министров Денис Шмыгаль.

Выпуск облигаций планируют после присоединения Государственного ипотечного учреждения к Украинской финансовой жилищной компании. Последнюю создали в конце 2020-го с целью разработки и внедрения механизма доступной ипотеки и программы лизинга.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"После завершения объединения мы готовим выпуск гособлигаций на сумму приблизительно 20 млрд грн для того, чтобы ипотечные программы были доступны как можно большему количеству украинцев. Эти продукты будут способствовать тому, что украинские семьи смогут купить жилье по доступной ипотеке", – заявил Шмыгаль.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.