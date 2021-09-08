Украина выпустит "ипотечные" облигации на 20 млрд грн – Шмыгаль
Украина планирует выпустить государственные облигации на 20 млрд грн. Деньги направят на развитие ипотечной программы "Доступная ипотека 7%", сообщил на заседании Кабинета министров Денис Шмыгаль.
Выпуск облигаций планируют после присоединения Государственного ипотечного учреждения к Украинской финансовой жилищной компании. Последнюю создали в конце 2020-го с целью разработки и внедрения механизма доступной ипотеки и программы лизинга.
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"После завершения объединения мы готовим выпуск гособлигаций на сумму приблизительно 20 млрд грн для того, чтобы ипотечные программы были доступны как можно большему количеству украинцев. Эти продукты будут способствовать тому, что украинские семьи смогут купить жилье по доступной ипотеке", – заявил Шмыгаль.
- 9 февраля 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в первом полугодии 2021 года в Украине запустят программу финансового лизинга и ипотечного кредитования под 5% годовых. 1 марта Минфин запустил программу "Доступная ипотека 7%". Тогда первые две семьи получили ипотечный кредит под 7%. Всего такой кредит смогут получить 5000 семей. При этом, по данным ЭП, банки начисляли дополнительные комиссии при оформлении кредита на жилье. К июню заключили с заемщиками по этой программе 386 кредитных договоров на общую сумму 326 млн грн.
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