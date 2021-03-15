Ипотека по 7%. Банки начисляют дополнительные комиссии при оформлении кредита

Банки-участники программы "Доступная ипотека по 7%" начисляют дополнительные комиссии при оформлении кредита на жилье. Об этом пишет Экономическая правда.

По данным издания, при оформлении ипотечного кредита по госпрограмме в Укргазбанке необходимо доплатить: 0,5% от суммы кредита – одноразовая комиссия, 1% от стоимости квартиры – сбор в Пенсионных фонд, 1900 грн – услуги оценщика, 0,26% от стоимости квартиры – ежегодная страховка, 10 270 грн – услуги нотариуса при оформлении сделки, 3086 грн – государственная регистрация.

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В ПриватБанке одноразовая комиссия за выдачу кредита составляет 0,5% от суммы. На страхование квартиры и жизни заемщика ежегодно надо тратить еще по 0,5% от стоимости квартиры и остатка по кредиту, соответственно. Если застройщик является физическим лицом и в течение года заключал более одного договора купли-продажи недвижимости, то дополнительно необходимо оплатить 5% налога с доходов физических лиц.

В банке Глобус дополнительные комиссии придется платить за следующее: 5000-8000 грн – услуги нотариуса, 1,3% от стоимости квартиры – ежегодное страхование, 1,3% от остатка по кредиту – ежегодное страхование от несчастного случая, 1000 грн – услуги оценщика, 1% от стоимости квартиры – сбор в Пенсионных фонд, 227 грн – административный сбор.

На данный момент, в госпрограмме "Доступная ипотека 7%" участвуют пять банков. Планируется, что число банков будет увеличено до 12.

23 февраля 2021 года министерство финансов рассказало о подробностях государственной программы "Доступная ипотека 7%".

26 февраля Фонд развития предпринимательства и руководители семи коммерческих банков подписали договора об участии в государственной программе "Доступная ипотека 7%".

1 марта первые семьи получили ипотечный кредит по госпрограмме "Доступная ипотека 7%".

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Роман Брыль

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