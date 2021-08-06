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Система BankID за год принесла банкам 71 млн грн дохода

06.08.2021, 11:53
Система BankID за год принесла банкам 71 млн грн дохода - Фото
Фото: depositphotos.com

За первый год коммерческого использования системы BankID абоненты-идентификаторы получили от абонентов-поставщиков услуг доход в размере 71 млн грн за электронные подтверждения дистанционной идентификации пользователей. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В НБУ подчеркивают, что кроме финансовой мотивации, банки и финкомпании получают и ряд других преимуществ благодаря присоединению к Системе BankID НБУ. В частности, это положительно влияет на лояльность клиентов к банку, который сегодня предлагает востребованный сервис.

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По данным регулятора, ежедневно с использованием BankID осуществляется почти 60 000 электронных дистанционных идентификаций пользователей. К системе присоединились все системно важные банки.

"Коммерческое использование Системы BankID НБУ – мощный стимул для расширения круга ее участников", – отмечают в Нацбанке.

Коммерческая модель системы BankID НБУ внедрена в июле 2020 года. Она позволяет банкам-идентификаторам получать плату от абонентов-поставщиков банковских, финансовых или коммерческих услуг за каждую успешную идентификацию. Административные и госуслуги в системе не тарифицируются. Сейчас Система BankID НБУ насчитывает 36 абонентов-идентификаторов и 75 абонентов-поставщиков услуг (из них восемь банков).
  • В мае 2021 года НБУ изменил требования к участникам BankID: обязал абонентов-идентификаторов осуществлять многофакторную аутентификацию пользователей системы до момента передачи персональных данных пользователей через систему.

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Юрий Тарасовский
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НБУ BankID
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