Система электронных платежей НБУ будет работать круглосуточно

Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины будет работать в круглосуточном режиме, начиная со второго квартала 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Введение круглосуточного режима работы СЭП соответствует мировым тенденциям развития платежных систем в части доступности сервиса для участников платежной системы 24/7/365", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что возможность круглосуточных платежей будет способствовать расширению доступа клиентов к финансовым услугам, росту доли безналичных расчетов, а также даст возможность банкам и их клиентам обеспечить проведение чувствительных ко времени платежей.

Введение круглосуточного режима работы СЭП планируется осуществить в два этапа.

На первом этапе произойдет переход на расширенный регламент работы СЭП. Он предусматривает доступность системы платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю (23/7) с учетом технологического перерыва в час при переходе на новый день. В то же время сохранится действующая технология работы СЭП, порядок составления бухгалтерской и статистической отчетности. Такой режим работы СЭП предлагается ввести во II квартале 2020 года.

На втором этапе будет реализован, так называемый, "бесшовный" режим работы 24/7. Т.е. переход от текущего к следующему банковскому дню будет осуществляться мгновенно, без приостановления приема платежей в СЭП. Такой режим работы планируется реализовать в рамках работ по созданию следующего поколения СЭП (СЭП-4).

Сейчас НБУ работает над реализацией первого этапа введения круглосуточного режима работы СЭП. Регулятор обсудить с банковским сообществом основные принципов работы СЭП в режиме 23/7.

В НБУ напоминают, что сегодня СЭП принимает межбанковские платежи с 8.30 до 19.00 в рабочие дни и не функционирует в праздничные и выходные дни.

По данным НБУ, в 2018 году через СЭП прошло 357 млн ​​платежей на сумму 25 трлн грн.