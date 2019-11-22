Система электронных платежей НБУ перейдет на новый режим работы

С апреля 2020 года планируется переход системы электронных платежей Национального банка (СЭП) на расширенный регламент работы.

Как сообщает пресс-служба НБУ, СЭП будет доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю (23/7) с учетом технологического перерыва в час при переходе на новый банковский день.

В НБУ уточнили, что работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода на круглосуточный режим работы.

Для реализации круглосуточной работы СЭП Нацбанк планирует модернизировать некоторые технологические вопросы работы системы. В частности речь идет о технологии включения/выключения участников СЭП, а также установление лимитов для выполнения принудительного/бесспорного списания и ареста средств.

С этой целью НБУ разработал и предлагает для общественного обсуждения проект постановления "Об утверждении Изменений в Инструкцию о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте". Замечания и предложения к проекту принимаются до 24 декабря.