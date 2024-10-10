Сколько стоит доллар сегодня: Наличный курс доллара в банках

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Сколько стоит доллар

В четверг, 10 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1 коп. и составляет 41,01 грн. Курс продаж снизился на 1 коп. до 41,48 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,45 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 41,35 грн, максимальный – 41,6 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс евро снизился на 8 коп. Курс покупки составляет 44,93 грн, курс продажи – 45,66 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,05 грн, максимальный – 45,3 грн. Для продажи минимальный курс – 45,35 грн, а максимальный – 45,9 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого снизился на 1 коп. и составил 10,15 грн. Курс продажи не изменился – 10,73 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,4 грн. Для продажи минимальный курс – 10,55 грн, а максимальный – 11 грн.

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