Скільки коштує долар сьогодні: Готівковий курс долара в банках

Які значення долара та євро встановили банки 10 жовтня

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Скільки коштує долар

У четвер, 10 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, виріс на 1 коп. і складає 41,01 грн. Курс продажу знизився на 1 коп. — до 41,48 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,45 грн, максимальний – 41,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,35 грн, максимальний – 41,6 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс євро знизився на 8 коп. Курс купівлі становить 44,93 грн, курс продажу – 45,66 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 44,05 грн, максимальний – 45,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,35 грн, а максимальний – 45,9 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого впав на 1 коп. і склав 10,15 грн. Курс продажу не змінився – 10,73 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,5 грн, максимальний – 10,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,55 грн, а максимальний – 11 грн.

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