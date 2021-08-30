Сокращение активов, отчислений в бюджет и 12 млрд грн убытка: НБУ отчитался за полугодие

Объем активов Национального банка Украины в первом полугодии 2021 года сократился на 3% по сравнению с январем-июнем прошлого года до 1,29 трлн грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на промежуточную консолидированную финансовую отчетность Нацбанка.

Сокращение активов связано с погашением обязательств по кредитам от МВФ и переоценкой международных резервов в связи с укреплением курса гривни, говорится в сообщении. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Результат деятельности НБУ за первое полугодие без учета результатов переоценки финансовых инструментов составляет около 20 млрд грн, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Основная составляющая результата - чистые процентные доходы в размере более 21 млрд грн. Укрепление курса гривны к иностранным валютам и роста доходности долгосрочных ценных бумаг на мировых рынках привели к накоплению с начала 2021 суммы нереализованных убытков от переоценки в размере 32 млрд грн.

Как следствие, общий консолидированный результат Национального банка за шеть месяцев этого года составляет 12 млрд грн убытка.

"Консолидированная прибыль/убыток, отраженный в финансовой отчетности НБУ, — это не часть прибыли к распределению, которая подлежит перечислению в Государственный бюджет. Обязательства НБУ по перечислению в госбюджет, будут сформированы по итогам 2021 года и обнародованы весной 2022 года", – обращают внимание в Нацбанке.

НБУ прогнозирует, что перечислит в госбюджет в 2022 году 13,6 млрд грн. В апреле текущего года НБУ перечислил в госбюджет Украины 24,4 млрд грн.

Также в Нацбанке указывают, что объем предоставленных банкам кредитов рефинансирования увеличился за полугодие на 32% за счет роста портфеля долгосрочных работающих кредитов с одновременным сокращением портфеля краткосрочных кредитов.

В части обязательств Национального банка за первые шесть месяцев 2021 года значительно выросли остатки средств банков (на 49%), уменьшились средства государственных и других учреждений (на 31%) и сумма депозитных сертификатов (на 4%).

По итогам 2019 года НБУ направил в госбюджет 42,7 млрд грн прибыли. По итогам 2020 года – 24,4 млрд грн.

В июле международные резервы Украины увеличились на 2,1% или на $593 млн - до $28,95 млрд. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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