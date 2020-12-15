Соломенский суд постановил изъять у НАБУ экспертизу по делу ПриватБанка – Сытник

Соломенский суд Киева по ходатайству следователя Соломенского управления полиции принял решение изъять у НАБУ экспертизу по делу ПриватБанка. СМС с таким содержанием получил и зачитал во время интервью ZN.UA директор НАБУ Артем Сытник.

Он отметил, что большая часть возможных схем по выводу денег из ПриватБанка происходила в частном банке и это были деньги вкладчиков. Поэтому сначала прямой подследственности НАБУ в этом деле не было.

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"Мы смотрели на него через призму процесса национализации Привата и действий работников Национального банка", – заявил Сытник.

Однако, по его словам, после того как генпрокурор Руслан Рябошапка проанализировал степень влияния бывших бенефициаров ПриватБанка на другие правоохранительные органы, расследующие дела Привата, было принято решение собрать все эпизоды воедино и отдать в НАБУ.

"Что и сделали. И я убежден, что именно этот шаг экс-генпрокурора стал причиной его увольнения. Кто ставил вопросы Рябошапке в парламенте? Депутаты, которые прямо связаны с Коломойским", – отметил Сытник.

По его словам, в деле о ПриватБанка одна из самых больших проблем – экспертиза.

"В НАБУ нет своих экспертных учреждений, и мы всегда зависим от других, прежде всего государственных структур. А они, как известно, подчиняются другим правоохранительным органам и другим органам власти. Поэтому всегда есть риск как подкупа эксперта, так и прямой команды сделать ложное заключение" – сказал Сытник.

Директор НАБУ отметил, есть наработанные решения, требующие согласования прокурора.

"Сейчас в этом деле однозначно играет свою роль отсутствие руководителя САП. Но я думаю, что в ближайшее время мы поймем, в какую сторону повернется дело и есть ли у Генпрокуратуры воля двигать его в рамках закона", – подытожил Сытник.

10 декабря стало известно, что Апелляционный суд возобновил производство по иску бывших владельцев ПриватБанка об отмене договора купли-продажи акций банка государством.

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Юрий Тарасовский

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