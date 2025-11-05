Совет по финансовой стабильности признал рискованным повышение налога для банков

Фото: НБУ

Совет по финансовой стабильности (укр. – РФС) выразил обеспокоенность в связи с предложенным повышением ставки налога на прибыль банков до 50% в 2026 году. Об этом сообщается на сайтах Нацбанка и Министерства финансов.

Повышенный налог банки платили уже дважды: в 2023 году (77 млрд грн) и 2024 году (96 млрд грн).

Новый налог, если законопроект пройдет второе чтение, снова будет уплачиваться в 2026-м.

"Члены Совета РФС согласились с перечнем рисков, которые создает реализация этой инициативы, в частности по ограничению кредитного и инвестиционного потенциала банков, критически важного для дальнейшей поддержки растущих потребностей финансирования ключевых отраслей, прежде всего энергетики и военно-промышленного комплекса", – говорится в сообщении Минфина.

Национальный банк в своем релизе сообщил, что члены Совета РФС также согласились с тем, что фискальный эффект от такой меры, вероятно, будет существенно ниже публично прокоммуницированного.

Также НБУ назвал другие риски, в частности осложнения приватизации государственных банков (и невыполнение отдельными из них программ капитализации в установленные сроки), сложности со своевременным выполнением требований к капиталу в соответствии с требованиями ЕС, нарушение обязательств перед Международным валютным фондом и снижение стимулов к детенизации.

Председатель налогового комитета Даниил Гетманцев, который является инициатором законопроекта, настаивает на том, что повышение налога справедливо, так как источником прибыли банковской системы сейчас является не предоставление кредитов, а операции с депозитными сертификатами Национального банка и ОВГЗ.

"В банковской системе в 2025 году прибыль является крупнейшей за всю историю банковской системы Украины. Она в 2,3 раза больше, чем в 2021 году. И если говорить о рентабельности банковского капитала, в Украине он составляет почти 40%. Для сравнения, в Европе средняя рентабельность – 10,5%, в Румынии самая большая в Европе – 22,4%", – сказал он 21 октября, представляя законопроект в парламенте.