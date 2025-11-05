Рада з фінансової стабільності визнала ризиковим підвищення податку для банків

Фото: НБУ

Рада з фінансової стабільності висловила занепокоєння щодо запропонованого підвищення ставки податку на прибуток банків до 50% у 2026 році. Про це повідомляється на сайтах Нацбанку та Міністерства фінансів.

Підвищений податок банки сплачували вже двічі: у 2023 році (77 млрд грн) і 2024 році (96 млрд грн).

Новий податок, якщо законопроєкт пройде друге читання, знову буде сплачуватися у 2026-му.

"Члени Ради РФС погодилися з переліком ризиків, які створює реалізація цієї ініціативи, зокрема щодо обмеження кредитного та інвестиційного потенціалу банків, критично важливого для подальшої підтримки зростаючих потреб фінансування ключових галузей, передусім енергетики та військово-промислового комплексу", – йдеться в повідомленні Мінфіну.

Національний банк у своєму релізі повідомив, що члени Ради РФС також погодилися з тим, що фіскальний ефект від такого заходу, вірогідно, буде суттєво нижчим за публічно прокомунікований.

Також НБУ назвав інші ризики, зокрема ускладнення приватизації державних банків (та невиконання окремими з них програм капіталізації у встановлені строки), складнощі зі своєчасним виконанням вимог до капіталу відповідно до вимог ЄС, порушення зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом та зниження стимулів до детінізації.

Голова податкового комітету Данило Гетманцев, який є ініціатором законопроєкту, наполягає на тому, що підвищення податку є справедливим, бо джерелом прибутку банківської системи зараз є не надання кредитів, а операції з депозитними сертифікатами Національного банку й ОВДП.

"У банківській системі у 2025 році прибуток є найбільшим за всю історію банківської системи України. Він у 2,3 раза більше, ніж у 2021 році. І якщо говорити про рентабельність банківського капіталу, в Україні він становить майже 40%. Для порівняння, в Європі середня рентабельність – 10,5%, у Румунії найбільша у Європі – 22,4%", – сказав він 21 жовтня, представляючи законопроєкт у парламенті.