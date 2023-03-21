Спасение проблемного Credit Suisse обойдется каждому швейцарцу в $13 500 – Bloomberg

Спасение проблемного банка Credit Suisse будет стоить 12 500 франков ($13 500) на каждого швейцарца, посчитало агентство Bloomberg.

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В рамках поддержки экстренной продажи Credit Suisse ее цюрихскому конкуренту UBS Group швейцарское правительство пообещало выделить до 109 млрд франков ($117 млрд). "Это тяжелое бремя для страны с населением 8,7 млн человек", – пишет агентство.

Кроме того, есть еще гарантия от Швейцарского национального банка в размере 100 млрд франков, то есть общая сумма государственной помощи составит 209 млрд франков.

Это эквивалентно примерно четверти ВВП Швейцарии и в три раза больше суммы помощи, предоставленной UBS во время мирового финансового кризиса в 2008 году. Тогда речь шла о 60 млрд франков.

Помимо финансовых гарантий правительство Швейцарии согласилось изменить законодательство, которое позволило финансовому регулятору Finma списать облигации Credit Suisse первого уровня на сумму 16 млрд франков.

Готовность правительства Швейцарии пойти на такие расходы, чтобы спасти банк, уже вызвала протесты. Около 200 человек собрались у штаб-квартиры Credit Suisse в Цюрихе в понедельник, скандируя "ешьте богатых", и забросали здание яйцами.

"Мы сыты по горло идеей, что, если вы достаточно велики, вы получаете все. В течение уик-энда ради тебя меняют закон", – цитирует агентство представителя налоговой консалтинговой компании MME.

21 марта стало известно, что крупнейший швейцарский банк UBS покупает своего конкурента Credit Suisse, у которого возникли проблемы, за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд).

UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse, хотя еще в пятницу акции Credit Suisse торговались по цене 1,86 франка. По данным Financial Times, первоначально UBS вообще предлагал всего 0,25 франка за акцию.

Андрій Водяний

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