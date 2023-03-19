Крупнейший банк Швейцарии согласился выкупить проблемный Credit Suisse за $1 млрд – FT

Крупнейший банк Швейцарии UBS предложил выкупить проблемный Credit Suisse за сумму до $1 млрд. Соглашение может быть подписано уже в воскресенье вечером, сообщила газета Financial Times со ссылкой на четыре ознакомленных источника.

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Стоимость сделки составит всего 0,25 швейцарского франка за акцию, что в несколько раз ниже рыночной стоимости. В пятницу на закрытии фондового рынка акции Credit Suisse стоили 1,86 франка.



UBS требует от швейцарских властей гарантий защиты от потенциальных штрафов и убытков в случае поглощения, а также включения в соглашение пункта, который позволит отказаться от приобретения при определенных условиях.

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Газета указывает, что ситуация развивается очень быстро, условия могут измениться и пока нет гарантий, что сделка состоится.

Собеседники указывают, что предложение, в частности, очень дискриминационное для Credit Suisse и его акционеров.

UBS и Credit Suisse ведут переговоры с регуляторами из среды, когда представители Credit Suisse обратились в Национальный банк Швейцарии с просьбой предоставить экстренную кредитную линию на 50 млрд швейцарских франков ($54 млрд). Это не успокоило рынок, и центробанк вмешался в ситуацию, инициировав слияние банков.

В конце прошлой недели отток депозитов по Credit Suisse превысил 10 млрд франков в день.

Чтобы договор между UBS и Credit Suisse можно было заключить немедленно, правительство Швейцарии должно будет изменить правила, предусматривающие шестинедельный период консультаций для акционеров.

Швейцарские власти уже получили предварительное одобрение на сделку от регуляторов Евросоюза и США.

Акции Credit Suisse на этой неделе резко обвалились из-за совокупности факторов, включая проблемы американских банков и новость об обнаружении "существенных недостатков" в процедурах отчетности за 2021 и 2022 финансовые годы.

Saudi National Bank, крупнейший акционер банка, заявил об отсутствии планов вливания новых средств в Credit Suisse в ближайшее время.

Credit Suisse уже несколько лет преследуют проблемы в виде скандалов, судебных дел, утечек инсайдерской информации и клиентских данных, отставок топ-менеджеров.

Андрій Водяний

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