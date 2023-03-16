Credit Suisse после обвала акций попросил у Центробанка Швейцарии $54 млрд

Швейцарский банк Credit Suisse, потерявший в среду почти треть своей рыночной капитализации из-за обвала акций, объявил о намерении получить доступ к кредитной линии Центрального банка Швейцарии (SNB) в размере до 50 млрд франков, или $54 млрд. Об этом сообщается на сайте Credit Suisse.

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"Дополнительная ликвидность поддержит основной бизнес Credit Suisse и его клиентов, пока Credit Suisse делает необходимые шаги по созданию более простого и сфокусированного на потребностях клиента банка", – говорится в пресс-релизе.

Банк также сообщил, что его лондонская структура Credit Suisse International предложила досрочно погасить приоритетные обеспеченные облигации на 3 млрд франков. Предлагаются к выкупу 10 выпусков бумаг, номинированных в долларах США, на общую сумму до $2,5 млрд, а также четырех выпусков, номинированных в евро, на 500 млн евро. Срок предложения истекает 22 марта.

В среду SNB и Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) в совместном заявлении объявили, что Credit Suisse при необходимости сможет получить финансовую помощь.

Кроме того, в сообщении отмечалось, что проблемы некоторых американских банков не ведут к прямому риску заражения швейцарской финансовой системы, а также, несмотря на опасения вокруг Credit Suisse, банк отвечает требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам.

"FINMA находится в очень тесном контакте с банком и имеет доступ ко всей информации, которая касается надзора", – говорилось в совместном пресс-релизе двух ведомств.

Вчерашний обвал акций Credit Suisse был вызван совокупностью факторов, включая проблемы американских банков и новость об обнаружении "существенных недостатков" в процедурах отчетности за 2021 и 2022 финансовые годы.

Кроме того, Saudi National Bank, крупнейший акционер банка, накануне заявил об отсутствии планов вливания новых средств в Credit Suisse в ближайшее время.

Credit Suisse уже несколько лет преследуют проблемы в виде скандалов, судебных дел, утечек инсайдерской информации и клиентских данных, отставок топ-менеджеров.

Андрій Водяний

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