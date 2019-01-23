США проверят Deutsche Bank по делу об отмывании денег

Федеральная резервная система США (ФРС) изучает, как именно Deutsche Bank AG отслеживает и обрабатывает информацию о сомнительных операциях на миллиарды долларов. В частности, регулятора заинтересовали подозрительные транзакции на $230 млрд Danske Bank в Эстонии. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на источники.

В транзакциях участвовали и другие банки, но сейчас внимание ФРС привлекли суммы, проходившие через Deutsche Bank.

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Расследование в отношении эстонского отделения Danske Bank было начато в августе 2018 года, оно касается работы банка в период с 1 февраля 2007 года по январь 2016 года. Скандал разгорелся, когда выяснилось, что в указанный период через эстонский филиал Danske прошло около $230 млрд из России и других стран бывшего СССР. Значительная часть этих средств может быть классифицирована как подозрительные операции, признали в самом Danske Bank. Из-за скандала у банка сменилось руководство: гендиректор и председатель совета директоров потеряли свои посты. Кроме того, Danske Bank получил указание от своего внутреннего регулятора накапливать дополнительные $1,5 млрд капитала для покрытия расходов, связанных с потенциальными штрафами.

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Deutsche Bank, а также Bank of America прекратили обслуживать долларовые транзакции для эстонского филиала Danske еще в 2015 году. Оба сделали это из-за возможной ненадежности банка.

Сегодня Deutsche Bank ведет собственное внутренне расследование и сотрудничает с Министерством юстиции США и правоохранительными органами других стран, которые расследуют деятельность Danske Bank в Эстонии.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник сотрудник Danske Bank Говард Уилкинсон заявил, что Danske Bank предложил ему деньги в обмен на подписание соглашения о неразглашении информации.