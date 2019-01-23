Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Супрун не исключает, что в Украине могут объявить эпидемию кори
23.01.2019, 16:01

США проверят Deutsche Bank по делу об отмывании денег

США проверят Deutsche Bank по делу об отмывании денег

Немецкий банк может быть причастен к сомнительным операциям на миллиарды долларов

Федеральная резервная система США (ФРС) изучает, как именно Deutsche Bank AG отслеживает и обрабатывает информацию о сомнительных операциях на миллиарды долларов. В частности, регулятора заинтересовали подозрительные транзакции на $230 млрд Danske Bank в Эстонии. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на источники.

В транзакциях участвовали и другие банки, но сейчас внимание ФРС привлекли суммы, проходившие через Deutsche Bank.

Реклама

Расследование в отношении эстонского отделения Danske Bank было начато в августе 2018 года, оно касается работы банка в период с 1 февраля 2007 года по январь 2016 года. Скандал разгорелся, когда выяснилось, что в указанный период через эстонский филиал Danske прошло около $230 млрд из России и других стран бывшего СССР. Значительная часть этих средств может быть классифицирована как подозрительные операции, признали в самом Danske Bank. Из-за скандала у банка сменилось руководство: гендиректор и председатель совета директоров потеряли свои посты. Кроме того, Danske Bank получил указание от своего внутреннего регулятора накапливать дополнительные $1,5 млрд капитала для покрытия расходов, связанных с потенциальными штрафами.

Реклама

Deutsche Bank, а также Bank of America прекратили обслуживать долларовые транзакции для эстонского филиала Danske еще в 2015 году. Оба сделали это из-за возможной ненадежности банка.

Сегодня Deutsche Bank ведет собственное внутренне расследование и сотрудничает с Министерством юстиции США и правоохранительными органами других стран, которые расследуют деятельность Danske Bank в Эстонии. 

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник сотрудник Danske Bank Говард Уилкинсон заявил, что Danske Bank предложил ему деньги в обмен на подписание соглашения о неразглашении информации.

Отправить:
Распечатать:
Теги: отмывание денег, Deutsche Bank
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 