Стало известно, какой банк получил от НБУ 3 млрд грн

Заявку на кредит рефинансирования утвердили 19 октября, однако какой именно банк его получил, НБУ ранее не уточнял

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Национальный банк Украины (НБУ) предоставил рефинансирование государственному Укргазбанку под 20% годовых, сообщает FinClub.

Срок кредита рефинансирования, полученного по итогам тендера 19 октября, составляет 84 дня. В залог госбанк передал активы, список которых не разглашается.

Это рефинансирование получено накануне очередного решения НБУ по учетной ставке: если 25 октября НБУ повысит учетную ставку, повысится и ставка рефинансирования по новым кредитам НБУ.

Напомним, на прошлой неделе, 19 октября, НБУ удовлетворил заявку одного из банков на сумму 3 млрд грн, однако, какое именно финучреждение получило рефинансирование, Нацбанк не уточнил.

По итогам прошлого года Укргазбанк получил прибыль в сумме 624 млн грн. Это почти на 20% превышает установленный бюджетом и утвержденный набсоветом запланированный показатель.

С 2009 года Министерству финансов Украины принадлежит 87,72% уставного капитала.