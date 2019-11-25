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Стало известно, кто временно возглавит ПриватБанк

Стало известно, кто временно возглавит ПриватБанк
25.11.2019, 13:06

В связи с госпитализацией Петра Крумханзла, временно обязанности главы ПриватБанка возьмет на себя финансовый директор

Временным главой ПриватБанка станет финансовый директора Анна Самарина, в связи с госпитализацией действующего главы правления банка Петра Крумханзла. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

По словам пресс-секретаря ПриватБанка Олега Серги, Крумханзл сейчас находится в больнице. "Состояние его здоровья не вызывает чрезмерного беспокойства. На период больничного Анна Самарина будет исполнять обязанности председателя правления. Банк работает в стандартном режиме", - заявил Серга.

Анна Самарина - заместитель главы правления ПриватБанка (по вопросам финансов).

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ПриватБанк Петр Крумханзл Анна Самарина
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