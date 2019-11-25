Стало известно, кто временно возглавит ПриватБанк

Временным главой ПриватБанка станет финансовый директора Анна Самарина, в связи с госпитализацией действующего главы правления банка Петра Крумханзла. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

По словам пресс-секретаря ПриватБанка Олега Серги, Крумханзл сейчас находится в больнице. "Состояние его здоровья не вызывает чрезмерного беспокойства. На период больничного Анна Самарина будет исполнять обязанности председателя правления. Банк работает в стандартном режиме", - заявил Серга.

Анна Самарина - заместитель главы правления ПриватБанка (по вопросам финансов).