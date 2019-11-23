Глава ПриватБанка попал в больницу

Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл был госпитализирован после занятий в спортзале, но на данный момент его здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе банка.

“Была необходимость в медицинской помощи и диагностике. Господин Крумханзл чувствует себя хорошо, никакой угрозы здоровью нет. Сейчас он находится в больнице. После пары дней отдыха и реабилитации вернется к работе”, - отметил пресс-секретарь Привата Олег Серга.

Он также опроверг диагноз “инфаркт”, о котором ранее сообщил депутат от Слуги народа Александр Дубинский.