Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Глава ПриватБанка попал в больницу

Глава ПриватБанка попал в больницу
23.11.2019, 21:30

В ПриватБанке не подтверждают, что Петр Крумханзл был госпитализирован с инфарктом

Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл был госпитализирован после занятий в спортзале, но на данный момент его здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе банка.

“Была необходимость в медицинской помощи и диагностике. Господин Крумханзл чувствует себя хорошо, никакой угрозы здоровью нет. Сейчас он находится в больнице. После пары дней отдыха и реабилитации вернется к работе”, - отметил пресс-секретарь Привата Олег Серга.

Он также опроверг диагноз “инфаркт”, о котором ранее сообщил депутат от Слуги народа Александр Дубинский.

Напишите нам
ПриватБанк Петр Крумханзл
Комментарии
Последние новости
 