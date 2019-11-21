Завод Коломойского арендовал паркинг под ПриватБанком для пикетов

Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского на аукционе ProZorro купил на год право на эксплуатацию парковки возле главного офиса ПриватБанка в Днепре.

Первоначальная цена парковки на 144 машиномест составляла 86 400 грн. НЗФ выиграл торги с суммой 1 млн 5000 грн. На 2000 грн меньше предложило еще одно предприятие Коломойского - Днепроазот. Максимальное предложение ПриватБанка составило 1 млн грн.

"Аренда площадки для парковки перед офисом банка ферросплавным заводом, который никогда не предоставлял услуги по организации парковки в городе, является очередной попыткой дестабилизации работы наибольшего банка страны", - сказали агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе банка.