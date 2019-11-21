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Завод Коломойского арендовал паркинг под ПриватБанком для пикетов

Завод Коломойского арендовал паркинг под ПриватБанком для пикетов
21.11.2019, 13:25

В ПриватБанке считают, что НЗФ выкупил аренду парковки перед главным офисом для дальнейшей дестабилизации

Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского на аукционе ProZorro купил на год право на эксплуатацию парковки возле главного офиса ПриватБанка в Днепре.

Первоначальная цена парковки на 144 машиномест составляла 86 400 грн. НЗФ выиграл торги с суммой 1 млн 5000 грн. На 2000 грн меньше предложило еще одно предприятие Коломойского - Днепроазот. Максимальное предложение ПриватБанка составило 1 млн грн.

"Аренда площадки для парковки перед офисом банка ферросплавным заводом, который никогда не предоставлял услуги по организации парковки в городе, является очередной попыткой дестабилизации работы наибольшего банка страны", - сказали агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе банка.

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