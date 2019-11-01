Завод Коломойского продолжит погашать долг ПриватБанка перед НБУ

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) Игоря Коломойского заключил второе мировое соглашение с Национальным банком (НБУ), в рамках которого согласился выплатить часть своей задолженности по кредитам рефинансирования ПриватБанка. Завод был поручителем по кредитам во времена, когда ПриватБанк принадлежал Игорю Коломойскому.

Как сообщает пресс-служба НБУ, мировое соглашение, инициатором которого был НЗФ, Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил 31 октября.

НЗФ обязался погасить задолженность ПриватБанка в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, отмечают в Нацбанке. При этом точная сумму в пресс-службе регулятора не уточняют.

Также завод Коломойского согласился возместить НБУ судебные расходы.