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Завод Коломойского продолжит погашать долг ПриватБанка перед НБУ

Завод Коломойского продолжит погашать долг ПриватБанка перед НБУ
01.11.2019, 15:39

НЗФ заключил еще одну мировую с Нацбанком

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) Игоря Коломойского заключил второе мировое соглашение с Национальным банком (НБУ), в рамках которого согласился выплатить часть своей задолженности по кредитам рефинансирования ПриватБанка. Завод был поручителем по кредитам во времена, когда ПриватБанк принадлежал Игорю Коломойскому.

Как сообщает пресс-служба НБУ, мировое соглашение, инициатором которого был НЗФ, Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил 31 октября.

НЗФ обязался погасить задолженность ПриватБанка в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, отмечают в Нацбанке. При этом точная сумму в пресс-службе регулятора не уточняют.

Также завод Коломойского согласился возместить НБУ судебные расходы.

  • Это уже третья мировая бывшего владельца ПриватБанка с НБУ. 28 августа Никопольский завод ферросплавов впервые согласился заплатить по кредитам рефинанса для ПриватБанка. Затем 18 сентября еще одна компания Коломойского - Арлан - также пошла на подобную мировую. По обоим этим соглашениям с НБУ компании олигарха уже выплатили деньги досрочно.
  • С 20 сентября работники НЗФ начали митинги под главным офисом ПриватБанка в Днепре. По их словам, на заводе им сказали: “Идите, забирайте свои зарплаты у ПриватБанка”. В Привате заявили, что НЗФ не является клиентом банка, а сам банк не является участником мировой с НБУ.
  • 11 октября ПриватБанк сообщил, что подает в суд на НЗФ из-за пикетов, которые на тот момент продолжались и создавали помехи для работы сотрудников банка.
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НБУ ПриватБанк игорь коломойский никопольский завод ферросплавов кредиты рефинансирования
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