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Компания Коломойского погасила часть долга ПриватБанка перед НБУ

Компания Коломойского погасила часть долга ПриватБанка перед НБУ
02.10.2019, 12:30

Компания олигарха Игоря Коломойского, которая была поручителем ПриватБанка по рефинансу, частично рассчиталась с Нацбанком

ООО Арлан выполнило обязательства перед Национальным банком Украины по соглашению, частично погасив задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В мае 2018 года Нацбанк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области иск об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее ООО Арлан. Это имущество было передано в ипотеку в качестве обеспечения обязательств ПриватБанку по кредиту рефинансирования.

В сентябре Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил мировое соглашение между НБУ и ООО Арлан. Согласно мировому соглашению, инициатором которой выступил Арлан, последний обязывался погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости ипотечного имущества.

Как отмечают в НБУ, это уже второй пример решения судебного спора по имущественным поручителям по кредитным обязательствам Приватбанка путем заключения мирового соглашения.

  • Впервые мировое соглашение между НБУ и АО Никопольский завод ферросплавов было утверждено Хозяйственным судом Днепропетровской области в августе 2019 года. А уже 6 сентября завод досрочно выполнил обязательства перед НБУ.
  • 20 сентября сотрудники Никопольского завода ферросплавов пикетировали главный офис ПриватБанка. По словам митингующих, на заводе им сказали: "Идите, забирайте вашу зарплату у ПриватБанка". В НБУ тогда заявляли, что это давление на банк и провокация, поскольку ПриватБанк не является стороной мирового соглашения между регулятором и предприятием.
  • В 2018 году НБУ подал 148 исков против бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей о взыскании около 10 млрд грн. Речь идет о задолженности по пяти кредитным соглашениям. Суды уже приняли 21 решение в пользу НБУ на 1,2 млрд грн. Сегодня на разных этапах судебных разбирательств находится еще более 200 подобных дел и не только в отношении ПриватБанка.
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ПриватБанк игорь коломойский Арлан
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