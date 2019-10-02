Компания Коломойского погасила часть долга ПриватБанка перед НБУ

ООО Арлан выполнило обязательства перед Национальным банком Украины по соглашению, частично погасив задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В мае 2018 года Нацбанк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области иск об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее ООО Арлан. Это имущество было передано в ипотеку в качестве обеспечения обязательств ПриватБанку по кредиту рефинансирования.

В сентябре Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил мировое соглашение между НБУ и ООО Арлан. Согласно мировому соглашению, инициатором которой выступил Арлан, последний обязывался погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости ипотечного имущества.

Как отмечают в НБУ, это уже второй пример решения судебного спора по имущественным поручителям по кредитным обязательствам Приватбанка путем заключения мирового соглашения.