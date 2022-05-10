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Ставки по депозитам в гривне упали до исторического минимума

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 16:44
Ставки по депозитам в гривне упали до исторического минимума - Фото
Фото: depositphotos.com

Средневзвешенная ставка по срочным депозитам в гривне в апреле снизилась до 6,88% годовых, сократившись за месяц почти на 1 процентный пункт. Это рекордно низкий уровень за всю историю, свидетельствуют данные Национального банка.

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Предыдущий минимум был зафиксирован в июле 2021 года – 7,4% годовых.

Средневзвешенная ставка по депозитам в валюте находится на уровне 0,63% годовых, чуть выше чем месяц назад.

  • Государство до конца войны гарантирует депозиты на 100%, после гарантированная сумма будет повышена с 200 000 грн до 600 000 грн.
  • По состоянию на 1 апреля 2022 года, общая сумма вкладов в банках составила 761 млрд грн.
Андрей Водяный
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