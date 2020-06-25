Строительство дорог. Укрэксимбанк отправил Укравтодору очередные 5 млрд грн

Государственный Укрэксимбанк предоставил Государственному агентству автомобильных дорог (Укравтодору) 5,081 млрд грн на финансирование дорожного строительства. Об этом в Facebook сообщил глава правления банка Евгений Мецгер.

"Вчера продолжили финансирование масштабного обновления дорог во времена независимости Украины - Укрэксимбанк предоставил Укравтодору вторую очередь средств в размере 5,081 млрд грн", - написал Мацгер.

По его словам, процентную ставку займа по второму траншу удалось снизить по сравнению с базовой до 9,99% годовых, а срок финансирования по кредиту увеличился до двух лет.

1 апреля Кабминистров утвердил условия привлечения Укравтодором кредитов на 19,27 млрд грн под госгарантии для строительства дорог. 30 апреля Укрэксимбанк предоставил первый транш финансирования в 5,78 млрд грн под 10,5%.

22 июня агентство Fitch Ratings понизило рейтинг жизнеспособности (VR) государственного Укрэксимбанка с "b-" до "ссс+". Понижение рейтинга VR отражает резкое ослабление капитализации банка.

По данным НБУ на 1 мая 2020 года по размеру общих активов (216,164 млрд грн) Укрэксимбанк занимал 3-е место среди 75 действовавших в стране банков.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте