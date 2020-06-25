Строительство дорог. Укрэксимбанк отправил Укравтодору очередные 5 млрд грн

Государственный Укрэксимбанк предоставил Государственному агентству автомобильных дорог (Укравтодору) 5,081 млрд грн на финансирование дорожного строительства. Об этом в Facebook сообщил глава правления банка Евгений Мецгер.
"Вчера продолжили финансирование масштабного обновления дорог во времена независимости Украины - Укрэксимбанк предоставил Укравтодору вторую очередь средств в размере 5,081 млрд грн", - написал Мацгер.
По его словам, процентную ставку займа по второму траншу удалось снизить по сравнению с базовой до 9,99% годовых, а срок финансирования по кредиту увеличился до двух лет.
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