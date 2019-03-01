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01.03.2019, 18:50

Суд арестовал в банке Порошенко выведенные деньги Януковича

Суд арестовал в банке Порошенко выведенные деньги Януковича

Арест наложен на 240 млн грн на счетах в Международном инвестиционном банке

Шевченковский райсуд Киева 29 января наложил арест на 120 млн грн и 119 млн грн на счетах двух бывших сотрудников ликвидируемого Всеукраинского банка развития Александра Януковича, открытых в Международном инвестиционном банке Петра Порошенко, пишет Finbalance. Об аресте ходатайствовала Генпрокуратура (ГПУ).

По словам представителя ГПУ, арестованные деньги могут подлежать конфискации.

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Согласно материалам суда, уголовное производство было открыто 22 января по ч. 1 ст. 209-1 Уголовного кодекса (умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма). Одному человеку было сообщено о подозрении.

Расследование ведет следственное управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

Напомним, в ноябре прошлого года журналисты программы Схемы выпустили расследование, в котором утверждалось, что почти 2 млрд грн с депозитов подставных лиц в банке сына беглого экс-президента Виктора Януковича Александра, были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко.

Деньги в банке Януковича были арестованы после Евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский районный суд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объясняя это "отсутствием оснований для его продолжения".

В банке Порошенко заявили, что действовали в рамках закона, когда позволили бывшим сотрудникам Всеукраинского банка развития открыть счета для вывода денег.

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Теги: Международный инвестиционный банк, деньги януковича, вывод денег
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