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Суд Гааги отказал России по делу ПриватБанка

Суд Гааги отказал России по делу ПриватБанка
13.09.2019, 15:31

Арбитражный суд отказал РФ в пересмотре вопросов юрисдикции и нарушения обязательств по иску ПриватБанка

12 сентября, Постоянная палата арбитражного суда в Гааге (Королевство Нидерландов) отказала России в пересмотре предыдущих арбитражных решений в пользу ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Постоянная палата арбитражного суда в Гааге по делу о защите инвестиций против Российской Федерации отказала Российской Федерации в требовании пересмотра решенных вопросов юрисдикции производства и нарушенных обязательств, как указано в промежуточном арбитражном решении от 24 февраля 2017 года и частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года", - говорится в сообщении.

Как напоминают в пресс-службе ПриватБанка, дело в арбитраже было начато 13 апреля 2015 года. Тогда банк подал иск за нарушение РФ обязательств перед ПриватБанком по активам в Крыму по Соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенному между Украиной и РФ. РФ не принимала участия в деле до вынесения решений арбитражным судом.

"Сейчас Российская Федерация назначила своих представителей в суде, производство продолжит свой переход к следующему этапу", - отмечают в ПриватБанке.

  • В феврале 2019 года Арбитражный суд в Гааге вынес решение в пользу ПриватБанка и против России по экспроприации активов банка в Крыму. Тогда суд в частичном арбитражном решении признал свою юрисдикцию в отношении всех требований ПриватБанка против РФ, Россия нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы ПриватБанка в Крыму, и что ПриватБанк имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме. Вопрос о размере возмещения был перенесен на следующий этап арбитражного разбирательства. ПриватБанк намерен получить возмещение в размере более $1 млрд.
  • В мае 2018 года Арбитражный суд Гааги признал, что ответчик - Российская Федерация в лице Министерства юстиции РФ - незаконно экспроприировал имущество истцов - 18 юридических лиц, связанные с экс-владельцами ПриватБанка, и экс-глава правления банка Александр Дубилет - в Автономной Республике Крым. Истцам присуждена компенсация на сумму $159 млн ($130,486 млн компенсации и проценты на эту сумму за четыре года в размере 12-месячный Libor+1%) за утраченные объекты недвижимости в Крыму.
  • Верховный Суд 25 января вынес постановление, которым провозгласил вступительную и резолютивную части своего решения по делу №796/165/18, которое известно как дело "Коломойский против России". По сути экс-владельцы ПриватБанка получили право взыскать на территории Украины почти $160 млн. 
  • Игорь Коломойский в сентябре добился ареста активов трех российских госбанков в Украине, чтобы вынудить Россию заплатить за экспроприированные в Крыму активы $160 млн. Банки с российским госкапиталом подали кассационные жалобы на решение Апелляционного суда Киева об аресте их акций.

 

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