Суд Гааги отказал России по делу ПриватБанка

12 сентября, Постоянная палата арбитражного суда в Гааге (Королевство Нидерландов) отказала России в пересмотре предыдущих арбитражных решений в пользу ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Постоянная палата арбитражного суда в Гааге по делу о защите инвестиций против Российской Федерации отказала Российской Федерации в требовании пересмотра решенных вопросов юрисдикции производства и нарушенных обязательств, как указано в промежуточном арбитражном решении от 24 февраля 2017 года и частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года", - говорится в сообщении.

Как напоминают в пресс-службе ПриватБанка, дело в арбитраже было начато 13 апреля 2015 года. Тогда банк подал иск за нарушение РФ обязательств перед ПриватБанком по активам в Крыму по Соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенному между Украиной и РФ. РФ не принимала участия в деле до вынесения решений арбитражным судом.

"Сейчас Российская Федерация назначила своих представителей в суде, производство продолжит свой переход к следующему этапу", - отмечают в ПриватБанке.