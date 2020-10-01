Суд ликвидировал бывший банк семьи Авакова

Хозяйственный суд Донецкой области утвердил отчет ликвидатора ПАО "АКБ "Базис" и ликвидировал это юридическое лицо. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда.

Базис было признано банкротом постановлением Хозяйственного суда Донецкой области от 01.03.2018 (дело №905 / 1328/17).

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Согласно судебным материалам, среди дебиторов Базиса были 165 человек, их общая задолженность – 195,1 млн грн (в т.ч. 126,55 млн грн – долги физлиц и 68,5 – юрлиц).

По результатам аукционов ликвидатор продал имущество банкрота для ООО "ВЭР-ТАСС" и ООО "Гидроинвестбуд".

Согласно единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром банка "Базис" являлась Инна Авакова – жена министра МВД Арсена Авакова . До начала процедуры ликвидации банка – он контролировался Арсеном Аваковым. По данным НБУ, на 1 июля 2012-го объем активов Базиса составлял 531 млн грн.

20 апреля 2012 года НБУ ввел временную администрацию в банк Базис, а 23 августа отозвал его банковскую лицензию и отправил его на ликвидацию.

В 2014 году Окружной админсуд Киева, Киевский апелляционный админсуд и Высший админсуд отменили решение Нацбанка об отзыве лицензии у Базиса. В 2015 году Высший админсуд отменил регистрационные записи о ликвидации юрлица банка. В этом же году у банка сменились собственники.

С 2015 по 2018 годы было принято еще ряд судебных решений, обязывающих НБУ выплатить Базису 19,56 млн грн и $656 300.

В марте 2018-го Хозсуд Днепропетровской области признал банк Базис банкротом и открыл ликвидационную процедуру.

Наталия Софиенко

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