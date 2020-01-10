Суд отказал Коломойскому в аресте акций Сбербанка

Северный апелляционный хозяйственный суд закрыл рассмотрение апелляционной жалобы компании Санаторий "Энергетик" (связана с Игорем Коломойским) на снятие ареста с акций Сбербанка Украина. Об этом пишет Finbalance.

10 октября 2019 года Хозсуда Киева удовлетворил иск Сбербанка России о снятии ареста с акций его дочернего банка в Украине. В ноябре Санаторий Энергетик подал апелляционную жалобу на это решение.

Северный апелляционный хозсуд пришел к выводу об "отсутствии правовой связи между предметом спора по делу №910/10107/19 и правами ООО Санаторий Энергетик", поскольку "вопрос о правах, интересы и обязанности заявителя относительно сторон по делу судом первой инстанции не решался".