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Суд отказал Коломойскому в аресте акций Сбербанка

Суд отказал Коломойскому в аресте акций Сбербанка
10.01.2020, 10:47

Суд не увидел связи между предметом спора и правами компании Коломойского

Северный апелляционный хозяйственный суд закрыл рассмотрение апелляционной жалобы компании Санаторий "Энергетик" (связана с Игорем Коломойским) на снятие ареста с акций Сбербанка Украина. Об этом пишет Finbalance.

10 октября 2019 года Хозсуда Киева удовлетворил иск Сбербанка России о снятии ареста с акций его дочернего банка в Украине. В ноябре Санаторий Энергетик подал апелляционную жалобу на это решение.

Северный апелляционный хозсуд пришел к выводу об "отсутствии правовой связи между предметом спора по делу №910/10107/19 и правами ООО Санаторий Энергетик", поскольку "вопрос о правах, интересы и обязанности заявителя относительно сторон по делу судом первой инстанции не решался".

  • Арест на акции Сбербанка Украина был наложен по иску компаний, связанных с Коломойским. Они пытались взыскать имущество российских госбанков в Украине во исполнение решения Гаагского суда. В мае 2018-го Арбитраж в Гааге постановил выплатить украинским компаниям $159 млн за захваченные активы в Крыму. Решение стало прецедентным.
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Сбербанк Украина игорь коломойский активы в крыму санаторий Энергетик
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