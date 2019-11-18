Коломойский оспаривает снятие ареста с "дочки" Сбербанка

Компания Санаторий Энергетик подала апелляционную жалобу на решение Хозсуда Киева от 10 октября, которым был удовлетворен иск Сбербанка России о снятии ареста с акций его дочернего банка в Украине. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на данные судебного реестра.

В сентябре 2018 года по требованию Санаторий Энергетик и других компаний, связанных с группой Приват олигарха Игоря Коломойского, Апелляционным судом Киева был наложен арест на акции и недвижимость украинских "дочек" госбанков РФ - Сбербанка, Проминвестбанка и ВТБ.

Решение было принято на основании решения Арбитражного суда Гааги, который удовлетворил иск "приватовцев" о взыскании с России около $160 млн за захваченные агрессором активы во время аннексии Крыма.

В октябре текущего года Хозсуд Киева занял сторону российского Сбербанка и постановил снять арест с акций Сбербанка Украина. Суд принял доводы истца, что акции украинской дочки принадлежат Сбребанку РФ, а не самой РФ, поэтому не подлежат аресту в целях выполнения арбитражного решения. При этом суд проигнорировал тот факт, что конечным владельцем самого Сбербанка РФ является Российская Федерация.