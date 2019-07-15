Суд отменил ликвидацию банка Юнисон

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск кипрских компаний Интентост Системс ЛТД и Мелигант Групп ЛТД, отменив решение Национального банка о ликвидации банка Юнисон.

Согласно решению суда от 30 мая, он также обязал НБУ вернуть Юнисон банковскую лицензию и лицензию на проведение валютных операций.

Суд решил, что регулятор превысил свои полномочия, приняв в решение о ликвидации банка, поскольку тогда еще действовало постановление Ржищевского городского райсуда, которого запрещало НБУ ликвидировать банк и отзывать у него лицензию.

Напомним, что в конце апреля 2016 года Национальный банк отнес банк Юнисон к категории неплатежеспособных в связи с непрозрачной структурой собственности.

На момент принятия этого решения акционерами банка было 11 компаний, зарегистрированных в Республике Кипр, ни одна из которых не владела долей 10% или более уставного капитала финучреждения.

Акционеры банка тогда заявили, что не признают претензии НБУ и будут отстаивать свою позицию и права в судебном порядке, и неоднократно через суд запрещали ФГВФЛ начинать ликвидацию финучреждения.

В июне 2018-го Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации банка.

По данным ЭП, банк Юнисон входит в одноименную группу компаний и связан с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.