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Суд приостановил рассмотрение дела о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

20.01.2021, 11:46
Суд приостановил рассмотрение дела о возврате акций ПриватБанка Коломойскому - Фото
Приватбанк (Фото: depositphotos.com)

Хозяйственный суд Киева 18 января приостановил рассмотрение иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций банка. Об этом сообщила пресс-служба банка, пишет Интерфакс-Украина.

16 октября 2020 года судья хозсуда Киева Людмила Шкурдова приостановила рассмотрение иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments (кипрская компания, которая владела одним из крупнейших пакетов акций ПриватБанка и до его национализации принадлежала Коломойскому и Геннадию Боголюбову) о возврате им акций до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка.

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Коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда 18 декабря отменила решение судьи Хозяйственного суда города Киева Людмилы Шкурдовой о приостановлении рассмотрения иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций.

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Наталия Софиенко
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