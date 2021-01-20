Суд приостановил рассмотрение дела о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

Хозяйственный суд Киева 18 января приостановил рассмотрение иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций банка. Об этом сообщила пресс-служба банка, пишет Интерфакс-Украина.

16 октября 2020 года судья хозсуда Киева Людмила Шкурдова приостановила рассмотрение иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments (кипрская компания, которая владела одним из крупнейших пакетов акций ПриватБанка и до его национализации принадлежала Коломойскому и Геннадию Боголюбову) о возврате им акций до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка.

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Коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда 18 декабря отменила решение судьи Хозяйственного суда города Киева Людмилы Шкурдовой о приостановлении рассмотрения иска экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций.

16 октября Шестой апелляционный административный суд Киева возобновил дело об обжаловании государством решения Окружного админсуда Киева от 18 апреля об отмене национализации ПриватБанка.

В декабре апелляционный суд возобновил производство по иску бывших владельцев ПриватБанка об отмене договора купли-продажи акций банка государством.

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Наталия Софиенко

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