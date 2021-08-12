Суд признал банкротом баскетбольный клуб "Азовмаш". Он должен Укрэксимбанку 4,7 млрд грн

Хозяйственный суд Запорожской области признал банкротом ООО "Баскетбольный клуб "Азомаш" и открыл ликвидационную процедуру, пишет FinBalance.

6 июля суд признал денежные требования Укрэксимбанка к должнику на 4,72 млрд грн (как обеспеченные залогом), а также требования ГНС на 935 000 грн и требования ООО "Мариупольская машиностроительная компания" на 2,4 млн грн.

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17 декабря 2019 года Хозяйственный суд Донецкой области частично удовлетворил иск ликвидатора ВТБ Банка к ООО "Баскетбольный клуб "Азовмаш" и решил взыскать с баскетбольного клуба в счет погашения задолженности ЧАО "Азовэлектросталь" в сумме 76,3 млн грн и 1,26 млн грн гостиничный комплекс "Европейская" в Мариуполе общей площадью 2 226,8 кв. м, а также спортивно-оздоровительный комплекс в Мариуполе общей площадью 4 279,4 кв. м. Последний сейчас выставлен на продажу частным лицом за 8 млн грн.

В госреестре учредителями ООО "Баскетбольный клуб "Азовмаш" указаны ЧАО "Азовэлектросталь" и ЗАО "Торговый дом Азовобщемаш".

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Укрэксимбанк – наиболее убыточный банк в Украине. В 2020 году убыток банка достиг 5,6 млрд грн. Расходы банка на покрытие ожидаемых потерь от кредитного риска неработающих активов составили 4,3 млрд грн. При этом, чистый операционный доход составил около 2 млрд грн.

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Юрий Тарасовский

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