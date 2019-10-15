Суд разрешил НАБУ расследовать ликвидацию Златобанка

Детективы Национального антикоррупционного бюро открыли дело, которое касается якобы незаконной ликвидации Златобанка. Расследование было начато в соответствии с постановлением Высшего антикоррупционного суда от 8 октября, сообщает Finbalance.
Инициатором дела стал директор компании Авангард-Экспо, который обвиняет должностных лиц НБУ и Фонда гарантирования в злоупотреблении своим служебным положением, отнеся Златобанк к категории неплатежеспособных. Этим, по его мнению, регулятор и ФГВФЛ нанесли финучреждению тяжелые последствия.
Истец утверждает, что глава НБУ подписал постановление о ликвидации банка без согласования с коллективными органами, а Фонд гарантирования продал его активы третьим лицам вопреки судебному решению о незаконности вывода с рынка Златобанка.
Согласно реестру юридических лиц, руководит и владеет компанией Авангард-Экспо некая Алена Якименко. Ей же, по данным НБУ, и принадлежал Златобанк. Но по информации журналистов Наших Грошей, конечным бенефициаром банка был Леонид Юрышев - бизнес-партнер олигарха Рината Ахметова.
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