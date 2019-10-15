Суд разрешил НАБУ расследовать ликвидацию Златобанка

Детективы Национального антикоррупционного бюро открыли дело, которое касается якобы незаконной ликвидации Златобанка. Расследование было начато в соответствии с постановлением Высшего антикоррупционного суда от 8 октября, сообщает Finbalance.

Инициатором дела стал директор компании Авангард-Экспо, который обвиняет должностных лиц НБУ и Фонда гарантирования в злоупотреблении своим служебным положением, отнеся Златобанк к категории неплатежеспособных. Этим, по его мнению, регулятор и ФГВФЛ нанесли финучреждению тяжелые последствия.

Истец утверждает, что глава НБУ подписал постановление о ликвидации банка без согласования с коллективными органами, а Фонд гарантирования продал его активы третьим лицам вопреки судебному решению о незаконности вывода с рынка Златобанка.

Согласно реестру юридических лиц, руководит и владеет компанией Авангард-Экспо некая Алена Якименко. Ей же, по данным НБУ, и принадлежал Златобанк. Но по информации журналистов Наших Грошей, конечным бенефициаром банка был Леонид Юрышев - бизнес-партнер олигарха Рината Ахметова.

5 февраля 2019 года Верховный суд отменил постановление НБУ, которым он признал Златобанк неплатежеспособным.

Златобанк был основан в 2008 году. По состоянию на 1 июля 2014 общие активы банка оценивались в 7,9 млрд грн. По их величине Златобанк занимал 27 место из 173 банков Украины.

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