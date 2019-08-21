Суд разрешил Ощадбанку продавать акции компании Жеваго

Хозяйственный суд Киева принял решение, которое позволит Ощадбанку реализовать через Государственную исполнительную службу контрольный пакет акций (почти 56%) АвтоКрАЗа Константина Жеваго. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ощадбанк подавал в суд иск к пяти компаниям о взыскании принадлежащих им акции АвтоКрАЗ номинальной стоимостью 185 млн грн (32,7% уставного капитала предприятия). Банк просил взыскать акции для продажи на публичных торгах, чтобы погасить их долг по кредитному договору. Среди этих компаний Феррекспо, Газотурбинные технологии, Новые промышленные технологии, Проминек, Перт.

В Ощадбанк также отмечают, что "Государственная исполнительная служба готовится реализовать 23% акций АвтоКрАЗа, на которые Ощадбанк обратил взыскание ранее согласно постановлению Северного апелляционного хозяйственного суда от 22.07.2019 г. и решением Хозяйственного суда Киева от 19.12.2016 г.".

Таким образом, после вступления в силу решения хозяйственного суда Киева от 20 августа Ощадбанк получит возможность реализовать через Государственную исполнительную службу контрольный пакет акций должника (почти 56%) после нескольких лет судебных баталий.

В марте 2016 года Ощадбанк отсудил 32,7% акций АвтоКрАЗа номинальной стоимостью 185 млн грн в счет погашения долга по этому же кредитному договору. В январе 2019 года Северный апелляционный Хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу АвтоКраза и оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции, которым было открыто дело о банкротстве компании по иску Ощадбанка.

Ощадбанк отсудил у АвтоКрАЗа акции пяти предприятий за долги в 899,4 млн грн.

В ноябре 2018 Хозсуд Киева запустил процедуру банкротства АвтоКрАЗа по иску Ощадбанка.

АвтоКрАЗ - украинский производитель грузовой техники. На заводе выпускается 33 базовые модели и 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники. Предприятие контролирует бизнесмен Константин Жеваго.