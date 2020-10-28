Суд разрешил проводить конкурс на члена правления Ощадбанка

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Ощадбанка и разрешил банку проводить конкурс на замещение вакантной должности члена правления, ответственного за финансы, а также снял запрет назначать исполняющим обязанности члена правления, ответственного за финансы банка. Об этом пишет Finbalance.

Суд принял решение запретить проводить указанный конкурс в рамках рассмотрения иска одного из участников конкурса – Леонида Первака к Ощадбанку о признании противоправным и отмене решения конкурсной комиссии.

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В качестве третьего лица в этом деле фигурирует Pedersen & Partners.

По данным НБУ, на 01.01.2016 лицо с таким же именем, как у истца (Первак Леонид Николаевич), владело 33% акций банка Премиум, который сейчас находится на ликвидации. Отмечается, что в госреестре руководителем финучреждения указанный Леонид Первак. Банк Премиум связывали в т.ч. с Сергеем Думчевым (в прошлом – кандидатом на должность мэра Киева). В 2015 году Леонид Первак публично констатировал, что Сергей Думчев является членом наблюдательного совета банка Премиум.

С мая 2012 по апрель 2013 года Первак был главой правления Терра Банка (на ликвидации). В тот период банк принадлежал Руслану Цыплакову, который считался близким к семье Януковичей.

В 2009-2012 годах Леонид Первак был заместителем главы правления Златобанка, который НБУ тоже признал неплатежеспособным (это финучреждение на рынке связывали с Леонидом Юрушевым). У Ощадбанка с этим бизнесменом был конфликт вокруг логистического центра Арктика, который в счет уплаты долгов банк взыскал и продал Dragon Capital.

В 2005-2009 годах Первак был заместителем главы правления банка Финансы и кредит (на ликвидации; принадлежал Константину Жеваго – владельцу "АвтоКрАЗ", у которого значительные долги перед Ощадбанком).

23 октября сообщалось, что кандидату на пост председателя правления Ощадбанка Леониду Перваку не удалось в суде заблокировать назначение на эту должность Сергея Наумова.

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Наталия Софиенко

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